Post-Saponara, la Fiorentina guarda in Russia per un esterno del Krasnodar: concorrenza nerazzurra e non solo

Eduard Spercjan è il nome nuovo che gira attorno al calciomercato della Fiorentina. La voce arriva dalla Russia, precisamente da RB Sport: la dirigenza gigliata sarebbe sulle tracce di questo giocatore in rampa di lancio, classe 2000, autore di 10 gol e 12 assist in 28 presenze nel Krasnodar, nel campionato russo. Giocatore russo naturalizzato armeno, trequartista abile a giocare anche sull’esterno, potrebbe arrivare in Serie A prossimamente.

Tre club italiani infatti sarebbero su di lui: la Fiorentina, appunto, ma anche Inter e Sassuolo. Dopo l’addio di Saponara, Pradè e Barone continuano a monitorare diversi profili per rintuzzare la rosa di Vincenzo Italiano. E Eduard Spercjan potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare l’arsenale offensivo della squadra. Pensavate di liberarvi di Kokorin? Il russo è pronto a tornare per il suo ultimo anno a meno che l’Aris…