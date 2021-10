Potenza contro velocità

La potenza di Vlahovic, la velocità di Osimhen. Sono centravanti veri, ma appartenenti a specie diverse, il fiorentino si apre lo spazio a sportellate, il napoletano a falcate. La sfida è per il tardo pomeriggio di domani, al Franchi, uno stadio che riporta alla mente del Napoli il ricordo di uno scudetto sfumato.

Ventidue anni per il nigeriano, ventuno per il serbo, hanno fame tutt’e due, hanno ambizioni giustificate da qualità evidenti, e hanno bisogno di confermare il proprio talento in una stagione che per la loro carriera potrebbe diventare fondamentale. Una stagione che è cominciata con la conferma di quelle virtù già viste l’anno scorso. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.