Pozzi: “La Fiorentina ha trovato la quadra e l’ambiente si è ricompattato di conseguenza. La sosta farà bene alla squadra di Italiano”

L’ex attaccante Nicola Pozzi ha parlato così a Toscana Tv: “La Fiorentina ha trovato la quadra e l’ambiente si è ricompattato di conseguenza. Il calendario che la compagine viola ha avuto in Coppa Italia è sicuramente agevole. Così come in Conference League. Credo che la sosta a livello mentale possa far benissimo ai gigliati, anche perché poi ci sono una serie di appuntamenti ravvicinati importantissimi. E lo spogliatoio credo sia consapevole di ciò”.