Pradè a forte rischio: Commisso ha già il sostituto?

Presente, ma anche futuro: la Fiorentina deve obbligatoriamente pensare a rimettere in sesto una stagione partita malissimo, ma nel frattempo pensare anche alla prossima stagione. Così, Rocco Commisso potrebbe presto decidere di rimuovere Daniele Pradé dalla carica di direttore sportivo: la posizione dell’uomo mercato viola è a forte rischio, soprattutto dopo l’esonero di Beppe Iachini.

Rocco Commisso e Joe Barone si starebbero guardando attorno: il nome finito nel mirino della Fiorentina – come si legge sulle pagine de Il Tempo – sarebbe quello di Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Torino e Roma, che sarebbe il preferito del presidente viola in caso di divorzio con Pradé. Proprio con i giallorossi è in corso una causa giudiziaria, visto il licenziamento di luglio avvenuto “per giusta causa”. Il 26 novembre si è tenuta la seconda udienza, che si è però conclusa con un niente di fatto.

Petrachi chiede un risarcimento di 5 milioni di euro lordi, relativi agli stipendi previsti dal contratto sottoscritto con il club. L’ex direttore sportivo aveva infatti firmato un contratto triennale da 1,2 milioni netti (più bonus) fino al giugno 2022. La Roma, d’altra parte, fa valere tra le sue carte il messaggio ritenuto irrispettoso che Petrachi aveva inviato all’ex presidente James Pallotta.