Pradè: “A un certo punto avevamo in campo sei giocatori cresciuti nel nostro vivaio, stiamo facendo un grande lavoro programmatico. Commisso orgoglioso per la finale raggiunta dopo tante critiche”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato dopo il trionfo viola sulla Sampdoria: “E’ una bellissima giornata, non tanto per il risultato, ma sono contento per l’esordio di Cerofolini, per i primi gol di Dodô, Duncan e Terzic: è stata una bella festa. Il passaggio alla finale di Coppa Italia ci ha dato entusiasmo”.

E poi: “Adesso bisogna farsi trovare pronti, distribuire bene le energie e il mister in questo è molto bravo. Vorrei ringraziare il presidente per le belle parole spese dal presidente, sulla dirigenza, sull’allenatore e anche su di me. Oggi grandissima prestazione anche di Jovic che ha fatto tutti e novanta i minuti. E a un certo punto abbiamo giocato con sei calciatori cresciuti nel nostro vivaio, stiamo cercando di fare un lavoro programmatico”.

E ancora: “Per noi oggi era la cinquantesima partita stagionale, mentre per la Sampdoria era la 32esima, praticamente c’è un girone di differenza. Per ciò anche le energie fisiche e psicologiche influiscono dopo tante partite. La Salernitana sta benissimo e ha rovinato la festa scudetto del Napoli. Paulo Sousa sta facendo un lavoro incredibile, andremo lì in un campo difficilissimo e cercheremo di fare la nostra gara”.

Infine su Commisso: “Il passaggio in finale è stata una bella emozione. Giovedì il pubblico è stato incredibile e ci teneva ad arrivare a questo traguardo. E’ stato un motivo d’orgoglio per lui dopo le tante critiche”.