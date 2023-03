Pradè: “Abbiamo avuto delle palle gol clamorose, peccato perché potevamo segnare di più. Sottil ci darà tanto da qui alla fine”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria per 1-0 in Conference League contro il Sivasspor: “Risultato positivo, peccato perché potevamo segnare di più. Ora andiamo lì con uno spirito battagliero, l’importante era proseguire con la striscia di risultati utili e che la squadra stia acquisendo consapevolezza, ci prendiamo la vittoria in maniera serena e tranquilla”.

Sui subentrati in gara afferma: “Sono entratati tutti bene, tutti con lo spirito che serviva. Abbiamo affrontato una squadra tosta, esperta, con un’età media alta e che sa giocare queste competizioni e che ha vinto la Coppa di Turchia. Nessuna squadra in Europa ti regala nulla, lo abbiamo visto anche nelle altre partite. Ora dobbiamo essere concentrati e da domani parleremo della Cremonese perché tra due giorni e mezzo rigiochiamo, è un bel tour de force”.

Poi prosegue: “Sono fiducioso per quello che ci stanno dando i ragazzi e sono contento per il rientro di Sottil, può essere un’arma importante. Lui è stato fuori tanto, gli serve ancora carburante nonostante oggi abbia fatto un paio di accellerate delle sue, parliamo di un giocatore che ci darà tanto da qui alla fine. Per Castrovilli stasera altri 60 minuti nelle gambe, ha iniziato la partita molto bene”.

E sulle occasioni da gol sprecate aggiunge: “Nel primo tempo abbiamo avuto delle palle gol clamorose. Sui due pallonetti potevamo essere più cattivi, poi c’è stata la traversa clamorosa di Castrovilli che se fa quel gol diventa il gol della Conference League”