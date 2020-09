Pradè: “Abbiamo cinque attaccanti forti in rosa e abbiamo fatto un investimento importante a gennaio. Siamo apposto così in avanti”

In conferenza stampa ha parlato così il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, toccando anche l’argomento relativo all’acquisto di un nuovo attaccante: “Abbiamo cinque attaccanti forti in rosa in questo momento, Cutrone, Chiesa, Ribery, Kouame e Vlahovic. Su Kouame abbiamo fatto un investimento importante ma sono 5 attaccanti che ci danno certezze. Davanti siamo apposto così”

