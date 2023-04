Pradè: “Bravissimi a reagire quando poteva subentrare la paura, con un pubblico incredibile. Ci ritroviamo Sottil e Castrovilli per il rush finale”

Molto soddisfatto anche il ds viola Daniele Pradè, al media ufficiale della Fiorentina:

“Al primo tiro abbiamo preso gol, sembravamo in dominio. L’arbitraggio è stato particolare, la squadra si è innervosita, l’importante era passare il turno e su questo c’è grande gioia e felicità. Il pubblico è stato incredibile anche sul 3-0, mentre potevamo andare nella paura e nel dramma, la squadra è stata capace di reagire. C’è stato grande spirito di sacrificio. Ora si dorme e poi ci sono Monza e Cremonese, ne abbiamo una dietro l’altra.

Sottil e Castrovilli? Siamo contentissimi che abbiano fatto gol sia Sottil che Castrovilli, stanno riprendendo condizione e ce li ritroviamo per fine stagione. Speriamo che non sia nulla di grave per Bonaventura, ora ce la godiamo, dopo uno stress così grande.

Il presidente ci ha chiamato, ha detto che era morto ironicamente. Una dedica ai tifosi che ci stanno spingendo in questo momento”.