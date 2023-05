Pradè: “C’è il secondo round, dobbiamo morire sul campo perché è un’occasione irripetibile. Abbiamo fatto un secondo tempo non all’altezza”

Prova a dare la carica il ds Daniele Pradè, parlando al media ufficiale della Fiorentina:

“Ci sono altri 90 minuti, dobbiamo andare lì e vincere la partita, dobbiamo morire sul campo, mettere tutte le energie perché abbiamo tutte le qualità per farlo. Non è finita, peccato aver subito gol al 92’, abbiamo fatto un secondo tempo non all’altezza. Loro l’hanno preparata nel modo giusto, hanno fatto un paio di tiri trovando due gol. Però non dobbiamo demordere o mollare, dobbiamo andare lì con cattiveria agonistica, è tutto aperto. Hanno vinto il primo round ma c’è il secondo. Dobbiamo scrollarcela subito di dosso e pensare alla prossima. Ci siamo preparati tutto l’anno per questo, è un evento per noi irripetibile e lo dobbiamo sfruttare al 100%”.