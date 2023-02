Pradè: “Ci è andato tutto storto, pensavamo di aver svoltato con la Lazio. Dobbiamo chiuderci a bolla, Castrovilli ci è mancato tanto”

Demoralizzato il ds viola Daniele Pradè al commento ai media ufficiali della Fiorentina:

“Ci è andato davvero tutto storto però dobbiamo stare sul pezzo, abbiamo un impegno importantissimo giovedì. Dobbiamo tirarci su in campionato, la classifica è brutta ma non siamo una squadra che merita una classifica del genere però ci siamo. Dobbiamo chiuderci a bolla perché altrimenti diventa difficile. Situazioni positive? Siamo venuti qui a fare la gara, la Juve gioca così, con dei fuoriclasse. Ma dobbiamo fare i risultati, c’è poco da fare, pensavamo dopo la Lazio e il passaggio in Coppa Italia ci fosse il modo di risalire. Invece dobbiamo pensare step by step e rimetterci in carreggiata. La demoralizzazione è grande da parte di tutti, dal mister alla società.

Castrovilli? Aveva fatto un gran gol, è uno di quelli che ci è mancato tanto. Ora sono tutti recuperati, da giovedì ce l’abbiamo tutti dentro ed è una notizia buona perché ci permette di affrontare gli impegni con l’intero gruppo. Ora testa al gruppo, sarà dura stanotte”.