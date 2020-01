Pradè: “Commisso ha investito 20 milioni per Cutrone. Ci mancano un centrocampista e un difensore, ma non facciamo operazioni tanto per fare”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè illustra le strategie che sta tenendo la società in tema di rinnovi contrattuali e mercato: “Stiamo valorizzando il nostro prodotto. Noi vogliamo creare questo e lo abbiamo fatto dall’inizio dell’anno. La nostra voglia è quella di dargli minutaggio e di fare un percorso lungo con lui e con tutti i nostri calciatori. Il presidente Commisso ha fatto un investimento importante con Cutrone spendendo 20 milioni di euro. A centrocampo abbiamo bisogno di un calciatore così come in difesa, ma dobbiamo fare operazioni che possono essere valide per il futuro. Prendere per prendere non ha senso. L’ultima settimana è quella che determina lo svolgimento del mercato: se avviene siamo contenti, altrimenti andiamo avanti così. Io sono un dipendente della Fiorentina e sono contento di fare questo percorso con Commisso e Barone. E’ un anno di ricostruzione e tutto deve essere graduale. Io metto impegno massimale, passione, voglia, lealtà”.