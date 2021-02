Pradè: “Crediamo molto nelle due operazioni che abbiamo fatto in questo mercato. La Fiorentina è una squadra molto competitiva ma purtroppo per adesso…”

Il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè in conferenza stampa ha fatto il punto dopo la conclusione dell’ultima sessione di mercato: “Malcuit è un calciatore che abbiamo voluto insieme all’allenatore per le sue qualità. Di qui alla fine ci conosceremo meglio e valuteremo insieme cosa fare. Malcuit e Kokorin sono due calciatori già a disposizione di Prandelli. L’operazione di Kokorin riguarda sia il presente che il futuro. E’ un attaccante con caratteristiche che non avevamo in rosa. Abbiamo avuto la forza di puntare su Vlahovic ad inizio stagione. Le due operazioni che abbiamo fatto sono operazioni su cui crediamo molto. Individualmente la Fiorentina è una squadra molto competitiva. Purtroppo per varie cose non abbiamo espresso tutto quel che è il nostro valore. In questo mercato abbiamo integrato ciò che mancava”.

0 0 vote Article Rating