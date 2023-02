Pradè: “Deve scattare una scintilla dentro questa squadra, la prestazione c’è sempre. La stanchezza non è un alibi”

In zona mista le parole del ds Daniele Pradè che ha commentato il pari con l’Empoli:

“C’è un grande rammarico perché questa è una partita che devi vincere, siamo nettamente più forti. I numeri sono chiari, tiri, calci piazzati però non facciamo gol e non possiamo appigliarci a situazioni. Deve assolutamente scattare una scintilla dentro la squadra, abbiamo occasioni incredibili, quando le altre ce le hanno non ci perdonano. Lo sviluppo del gioco c’è, la squadra ha iniziato bene la partita, eravamo stanchi perché siamo tornati venerdì mattina, però i valori erano diversi e in questi casi le partite devi vincerle. La stanchezza non deve essere né alibi, né giustificazione, noi dobbiamo prendere la consapevolezza che siamo una squadra forte.

E’ positivo che giochiamo lunedì a Verona così avremo tre giorni per recuperare. Non ho parole per analizzare diversamente la situazione, non saprei neanche su cosa concentrarmi, ci manca soltanto uno step perché la prestazione c’è sempre”.