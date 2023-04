Pradè: “Dopo un periodo strano abbiamo trovato consapevolezza. Brekalo ormai dentro al gruppo, siamo molto contenti”

In zona mista prende la parola anche il ds viola Daniele Pradè al media ufficiale della Fiorentina:

“Pubblico incredibile, stadio pienissimo, un tifo caldo e noi siamo stati bravi a non subire la pressione iniziale. Complimenti al mister e ai ragazzi, abbiamo vinto il primo round quindi piedi per terra e continuare così. Abbiamo un gruppo bello solido e coeso, purtroppo lunedì rigiochiamo di già per cui testa a lunedì. Queste partite una dietro l’altra danno la consapevolezza di essere squadra, di essere padroni del nostro destino.

Abbiamo passato un periodo strano, perché le partite le facevamo, però appena fatti i risultati è arrivata la consapevolezza. Potevamo segnare di più, abbiamo avuto tante ripartenze, sono contento che anche Brekalo sia ormai dentro al gruppo. Cabral ha iniziato a segnare, siamo una squadra che gioca a calcio. Il presidente ha parlato con tutta la squadra, nello spogliatoio c’è stato un bel festeggiamento perché era una partita bella tosta”.