Pradè guarda oltreoceano: ecco l’idea argentina

La Fiorentina non si ferma sul mercato. Dopo l’arrivo di Patrick Cutrone, Daniele Pradè e Joe Barone lavorano per il mercato in entrata. Secondo quanto riporta Tutto Mercato Web, il duo viola sarebbe sulle tracce di Nicolas Omar Freire difensore argentino classe 1994.

Freire, adattabile sia al centro che come terzino sinistro, ha un costo di circa un milione di euro e, attualmente, è in forza al UNAM Pumas. La squadra messicana ha chiuso la Apertura al 13esimo posto in graduatoria con quindici presenze ed una rete proprio del difensore argentino Freire.

L’agente del giocatore si vedrà a metà della settimana prossima.