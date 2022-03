Pradè: “La Fiorentina sta combattendo una situazione difficile per il calcio italiano”. E poi rivela un simpatico aneddoto su Italiano

Presente durante l’evento al Museo del Calcio, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha raccontato un curioso aneddoto che riguarda il tecnico viola Vincenzo Italiano.

“Nel 1996 sono stato a seguire il Torneo, all’epoca stavamo a Viareggio e seguivamo dal vivo tutte le partite. Da quando faccio questo lavoro, mi tengo un block notes con tutti i calciatori più interessanti e sono certo di non essere appuntato il nome di Italiano. Questo mi lascia anche un po’ perplesso sul mio lavoro (ride, ndr)”.

Continua così Pradè: “La Fiorentina sta creando qualcosa di davvero importante per il settore giovanile, e sta combattendo una situazione difficile per il calcio italiano. Finché gli stranieri saranno così agevolati dal decreto crescita, per gli italiani sarà sempre più difficile”