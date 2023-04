Pradè: “La squadra di livello oggi era la Fiorentina, l’Atalanta ha fatto da sparring partner. Abbiamo dominato, un peccato”

Commento al media ufficiale della Fiorentina per il ds Daniele Pradè:

“La partita la meritavamo ampiamente, abbiamo vinto ogni contrasto e seconda palla, non so quante volte abbiamo calciato in porta per questo c’è rammarico. Complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto anche oggi, per noi è difficile perdere le partite dentro al Franchi, siamo trasportati. Abbiamo preso un palo, Sportiello ha fatto una parata incredibile su Bonaventura. Andiamo avanti e pensiamo a giovedì, partiamo con vantaggio ma sappiamo benissimo che ogni partita è a sé. Peccato.

La squadra di assoluto livello oggi eravamo noi, l’Atalanta oggi ha fatto da sparring partner, non ho visto una squadra che ci sta sopra di non so quanti punti. Anzi, sotto ogni profilo siamo stati migliori”.