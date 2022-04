Pradè: “Non è facile da spiegare una situazione del genere, come società dobbiamo stare vicini alla squadra. Mi dispiace per i tifosi e il presidente”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha affidato ai canali ufficiali del club il suo parere sulla partita persa dai viola contro l’Udinese per 4-0:”Dispiace per i tifosi, ci hanno sorretto per tutta la partita e anche dopo. Mi spiace per il presidente, purtroppo la partita è nata male e finita peggio. Abbiamo trovato una squadra una squadra che sta più in palla di noi perciò complimenti all’Udinese. Bisogna in questi momenti difficili, e non è nemmeno facile dato che non ne abbiamo passati tanti in questa stagione. Non è che ci siamo dimenticati dall’oggi al domani quello che dobbiamo fare, la squadra ha sempre espresso calcio, e anche oggi anche se siamo stati gli sterili abbiamo battuto 14 calcio d’angolo li avremmo battuto almeno 11 calci da fermo all’interno dell’area di rigore. Questo è un momento così, ci vuole forza ci vuole coraggio e serve lavorare. Sotto sotto l’aspetto psicologico non è facile da spiegare”.

E alla domanda su come fare per ripartire risponde: “Come società dobbiamo essere molto presenti in queste settimane e dare fiducia alla squadra ed al tecnico. Abbiamo avuto subito due buone occasioni, una con Piatek e una con Gonzalez. Ci abbiamo provato ma non siamo stati lucidi e l’abbiamo pagata contro giocatori forti come Deulofeu, e oggi ci hanno fatto male. Adesso abbiamo subito una partita importante per riscattarci. Forse non siamo ancora pronti mentalmente a giocare ogni tre giorni, ma adesso dobbiamo lottare per il nostro sogno, che è andare in Europa. Dobbiamo fare di tutto per arrivarci, sennò buttiamo il gran campionato fatto”.