Pradè: “Non meritavamo per niente di perderla, abbiamo preservato qualcosa e ora pensiamo al Basilea. La Fiorentina c’è, vogliamo giocarcele tutte”

In zona mista, il commento al media ufficiale viola anche del ds Daniele Pradè:

“Non meritavamo di perderla, ho visto una grande carica agonistica da parte del Napoli, però noi giovedì abbiamo una partita fondamentale. E’ stato preservato qualcosa e da domani si pensa alla Conference. Spero di vedere un Franchi simile al Maradona giovedì, non ho dubbi sul nostro pubblico: oggi avremmo voluto regalargli una grande soddisfazione, per problemi di logistica non sono potuti venire e ci dispiace. Però siamo fiduciosi, abbiamo visto che la Fiorentina c’è fisicamente e tecnicamente, potevamo fare gol.

Sfide per entrare nella storia? Noi vogliamo giocarcele tutte, lo abbiamo dimostrato anche oggi. Questo è lo spirito che deve avere la Fiorentina“.