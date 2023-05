Pradè: “Non meritavamo per niente di perderla, abbiamo preservato qualcosa giovedì appuntamento fondamentale. Non ho dubbi sul fatto che il Franchi sarà come il Maradona oggi”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo la sconfitta subita a Napoli ha dichiarato: “Non meritavamo di perderla, ho visto una grande carica agonistica da parte loro e di tutta la sua panchina. Giovedì abbiamo un appuntamento fondamentale. Il mister ha preservato qualcosa in quest’ottica e da domani si pensa a questo”.

E poi: “Spero che il Franchi sia simile al Maradona di oggi. Ma non ho dubbi sul nostro tifo che è meraviglioso. Volevamo regalare una grande soddisfazione in questo match, con tutti i problemi logistici che ci sono stati. Abbiamo creato e potevamo far gol”.

Infine: “Le vogliamo giocare tutte, questo è lo spirito che deve avere la nostra Fiorentina e andiamo avanti su questa strada”.