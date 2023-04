Pradè: “Perdere così dà davvero fastidio. Quando la nostra testa non è al 100% la linea tra la vittoria e la sconfitta diventa sottilissima”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha espresso la propria analisi sulla sconfitta subita contro la Cremonese: “Stavamo 2-0 e potevamo chiuderla veramente. Poi non so quello che è passato all’interno della squadra, nel subconscio dei giocatori. Forse qualcuno ha pensato che fosse una partita facile, o aveva la testa a giovedì. Peccato veramente, perderla così dà fastidio”.

Poi ha aggiunto: “Penso che la prossima volta non succederà una situazione del genere, perché l’hai già passata. Così come credo che non si ripeteranno più situazioni come quella di giovedì. Appena la tua testa non è al 100% la linea tra la vittoria e la sconfitta è sottilissima. Bisogna farne tesoro di questi errori e andare avanti. Italiano saprà come parlare alla squadra e ci riprenderemo dopo questi sbagli”.

E infine: “Rispetto al Monza avevamo 15 partite in più sulle spalle, che non sono poche né a livello fisico e mentale. Ma ora dobbiamo ripartire”.