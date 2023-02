Pradè: “Questa vittoria ci serviva, abbiamo avuto risposte importanti da tanti giocatori. In campionato fino ad ora abbiamo faticato a causa di episodi e infortuni”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradé ha espresso ai canali ufficiali della società viola il suo parere sulla vittoria a Verona: “Questa è una vittoria che ci serviva perché in campionato non stavamo facendo bene. Ora è il momento di dare continuità ai risultati. La squadra ha fatto un’ottima prova sotto il profilo della personalità e siamo contenti. Il mister l’ha preparata bene, abbiamo avuto delle risposte importanti da giocatori che si erano visti meno, come Martinez Quarta, Mandragora che sta ritrovando la condizione come Gonzalez. Castrovilli è tornato e Sottil è pronto, tutto questo ci dà fiducia”.

E prosegue: “Abbiamo faticato in campionato per episodi e infortuni. La parola chiave ora è continuità, c’è da dare una svolta anche al campionato anche sabato giochiamo contro un Milan che arriva da risultati importanti, però noi ci faremo trovare pronti”.

E sull’attacco viola ha aggiunto: “Più le punte fanno gol più prendono fiducia: sono contentissimo per Cabral, oggi il mister ha scelto lui, ma c’è Jovic che è sempre pronto, perciò andiamo avanti su questa strada. Da domattina si pensa soltanto al Milan”.