Pradè: “Ribery è quello che ha più voglia di ricominciare, abbiamo un gruppo responsabile e professionale”. E rivela anche gli altri due positivi al Coronavirus della Fiorentina

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, intervenuto al Tgr Rai della Toscana, ha parlato del gruppo viola che ha ripreso ad allenarsi in maniera collettiva, a cominciare dalle condizioni di Ribery: “Franck lo conosciamo e lui è così, è esattamente ciò che trasmette. E’ quello che ha più voglia di ricominciare e lo dimostra anche grazie ad una condizione fisica e psicologica di altissimo livello. Devo dire che ho trovato un gruppo molto responsabile, capace di farsi trovare pronto alla ripartenza in maniera molto professionale, mentre lo stato d’animo riflette quello che gli trasmettiamo noi e perciò dobbiamo essere bravi a far capire che tutto viene fatto per tutelare la loro salute”.

Poi rivela anche gli altri due giocatori, oltre a Caceres, che erano stati trovati positivi al Coronavirus alla ripresa dell’attività: “I calciatori che sono stati affetti da Covid-19 devono seguire un protocollo particolare che prevede una settimana di lavoro specifico: intanto abbiamo iniziato da Agudelo e Venuti e da lunedì rientreranno in gruppo a tutti gli effetti”.