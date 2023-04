Pradè: “Sembrava una partita di Premier e l’abbiamo vinta con grande merito. Le vittorie portano positività, ora ne abbiamo un’altra importantissima”

Il commento ai social viola anche da parte del ds Daniele Pradè:

“C’era no 74.000 spettatori, abbiamo fatto una gara che sembrava di Premier League e l’abbiamo vinta, grandi meriti ai ragazzi e al mister, ho sentito i tifosi per tutta la partita, ci hanno creduto come noi. E continuiamo sulla striscia positiva sapendo che già stasera si torna a Firenze e domattina ci alleniamo perché mercoledì c’è una partita importantissima. Dovremo essere bravi a gestire le energie in questo mese e ce la metteremo tutta.

Quello che deve fare un dirigente è non far esaltare o deprimere nessuno, le vittorie portano consapevolezza e si lavora in modo diverso in settimana. L’Inter è una squadra incredibile ma noi siamo venuti senza nessun tipo di timore reverenziale. Una grande prestazione corale. Ultimamente con loro eravamo stati molto sfortunati, ce la portiamo a casa e continuiamo a lavorare, c’è poco da dire”.