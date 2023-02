Pradè: “Siamo andati sotto su due prodezze balistiche ma bravi i ragazzi a gestire il momento. Gol di Cabral? Inspiegabile, faremo giurisprudenza”

Le parole del ds Daniele Pradè dopo la vittoria della Fiorentina sul Braga:

“Siamo contenti, era una partita difficile, abbiamo passato il turno contro una squadra forte. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo preso due go in pochi minuti con due prodezze balistiche ma abbiamo dimostrato il nostro carattere. Abbiamo ricevuto un sostegno incredibile da parte della curva che voglio ringraziare e ora aspettiamo domani e il nostro prossimo avversario. Subito testa alla partita di Verona, stiamo faticando in campionato e vogliamo riprenderci anche lì. La reazione? Non era facile ma la gara l’abbiamo approcciata, abbiamo preso gol su due prodezze e abbiamo rischiato di andare in confusione e mettere tutto in discussione. Complimenti ai ragazzi per come hanno affrontato quel momento delicato.

Il gol annullato a Cabral? Penso che oggi faremo giurisprudenza, non era mai successo in nessuna gara ufficiale Fifa credo. E’ inspiegabile, può darsi che la Uefa ci sia spiegazioni. Quello ma anche sulla ripartenza dopo un giallo, quando l’arbitro è obbligato a riprendere il gioco con un fischio e non può venire fuori una situazione come quella. E’ stato importante giocare la gara in questo modo, siamo contenti di averla vinta più che altro perché vittoria porta vittoria, porta anche ranking Uefa”.