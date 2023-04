Pradè: “Siamo stati bravi a non mollare nei momenti duri e ora raccogliamo frutti. Sembrava di giocare a Firenze stasera”

Soddisfatto anche il ds della Fiorentina, Daniele Pradè nel suo commento al media ufficiale viola:

“Una partita dura, quello che ci aspettavamo perché nulla è scontato. La Cremonese mette tutto sull’agonismo e siamo stati bravi sulla gestione, potevamo chiuderla nel primo tempo. Il primo passo in avanti è stato fatto, dobbiamo aspettare il ritorno ed essere concentrati senza dare nulla per scontato. Continuiamo con le vittorie e a prendere più energia da questo. Si percepisce l’entusiasmo da quello che succede all’esterno, sembrava che giocassimo in casa stasera, c’era la nostra curva piena e gran parte della tribuna centrale. Inizia a crearsi questa identità e unione che porta a risultati come quelli di adesso. I singoli? Ne abbiamo parlato tante volte, oggi abbiamo una crescita collettiva, siamo stati bravi a non mollare nei momenti di difficoltà. Inizia ora il momento importante, dobbiamo essere bravi a gestire tutto quanto. Il presidente? Era felice, ha fatto i complimenti ai ragazzi, per noi è motivo d’orgoglio rendere felice lui, Catherine, Joseph. Stasera si torna e domani è già un altro giorno, ogni partita è un esame per cui testa già a sabato”.