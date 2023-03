Pradè: “Sirigu ha dato sicurezza, Mandragora conquisterà i tifosi. Giovedì sarà una battaglia e vogliamo farci trovare pronti”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato così ai canali ufficiale del club: “Voglio fare i complimenti alla coppia centrale formata da Milenkovic e Martinez Quarta, che sono stati veramente bravi e attenti, e a Sirigu, che è un ragazzo serio e ha dimostrato sicurezza. Quando vinci le cose funzionano meglio, sei più sereno e prepari la partita successiva in maniera diversa. Mandragora? Lo conosco da tanti anni e sono sicuro che conquisterà i tifosi. E’ un grande professionista, sono contento che sia tornato al gol perché ne soffriva un po’ la mancanza”.

E poi ha aggiunto: “La Cremonese ha fatto grandi risultati e in generale in Serie A non esistono partite facile, l’abbiamo visto con l’Inter a La Spezia. Siamo stati bravi, adesso dobbiamo preparare una partita fondamentale. In Turchia sarà una battaglia e noi dobbiamo farci trovare pronti, andiamo lì con la voglia di fare bene”.