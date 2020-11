In conferenza stampa il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato anche del caos riferito alla partenza dei nazionali viola: “La Asl ci ha messo in bolla fino al 14, poi abbiamo una comunicazione Fifa che ci obbliga alla partenza dei nostri tesserati. Manca univocità tra le parti perché non sappiamo a chi rispondere. Speriamo di fare tutti i passi giusti e aspettiamo come si evolvono gli eventi”.

