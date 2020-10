Prandelli: “Alla Fiorentina per senso di appartenenza Chiesa ha giocato in un ruolo non suo. Quando attacca la profondità è straripante”

A TMW Radio l’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche di Federico Chiesa: “Lo schiererei solo dalla metà campo in su. Poi magari giocherà a tutta fascia alla Juve, ma è impensabile che possa avere una carriera così. Alla Fiorentina per senso di appartenenza ha fatto quel lavoro, anche da terzino, ma non sono state rispettate le caratteristiche del ragazzo. E’ straripante quando attacca la profondità, nell’uno contro uno, fa assist e segna, così sarebbe sprecato”.

0 0 vote Article Rating