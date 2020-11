Prandelli dà fiducia a tutti, ma nessuno ricambia

Non c’è da dire che nella prima partita della Fiorentina con Prandelli in panchina non si siano visti volti che in questa prima parte di campionato hanno trovato poco spazio. A partire da Igor in difesa, uno dei migliori della Fiorentina di oggi o, per meglio dire, uno dei meno peggio. Il tecnico viola gli dà fiducia dopo i rientri in extremis dalle nazionali di Quarta e Caceres, lui rimane concentrato.

Altro volto “nuovo” è stato Duncan, che si è trovato a dover sostituire Bonaventura a pochi minuti dall’inizio della partita. L’ex Sassuolo non sfrutta l’occasione concessagli, viene sostituito dopo pochi minuti dopo la ripresa. Esce Duncan entra Pulgar, stessa storia. Il cileno sembra perso in campo. La prima con Prandelli è un disastro anche per lui.

Altro giocatore in campo “a sorpresa” è stato Saponara, che ha preso il posto di Ribery infortunato. Il trequartista ex Empoli fa solo il compitino, troppo poco per convincere. Prandelli dà fiducia a tutti, nessuno ricambia. La Fiorentina perde. Male. Malissimo.