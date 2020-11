Prandelli e i segnali ben precisi trasmessi alla squadra…

Una Fiorentina propositiva, che non abbia paura. Tra il bel gioco e il coraggio, Cesare Prandelli ha scelto il coraggio per tirare fuori la squadra viola da una situazione psicologica preoccupante e una di classifica che lo diventerebbe senza un’inversione di tendenza nei risultati. Per questo – come sottolinea il Corriere dello Sport – punta forte sulle motivazioni e sul senso di appartenenza, trasmettendo segnali ben precisi al gruppo. Come quelli che riguardano il modo appunto di affrontare la capolista in casa propria. Il modulo, più che il modo, anche se veramente come mai conta l’atteggiamento e non gli schemi.

0 0 vote Article Rating