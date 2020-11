Prandelli e quel chiaro concetto di identità. A fine stagione un ruolo da supervisore del settore giovanile?

Futuro prossimo e non solo: La Repubblica si concentra sulla vicenda allenatore. Per quanto riguarda Prandelli, i viola potrebbero assicurargli un posto da supervisore del settore giovanile, col nuovo centro sportivo che sta nascendo a Bagno a Ripoli. Oppure da direttore tecnico, chissà. Sempre che l’idea possa interessare Prandelli, chiaro. Però rimane la traccia di quel che potrebbe essere il disegno futuro del club. Qualcosa negli ultimi mesi non ha funzionato. Probabilmente si poteva intervenire prima, in estate. La conferma di Iachini al termine della passata stagione ha stravolto i piani, in un certo senso. I risultati non gli stanno dando ragione ma è tempo di pensare a quel che sarà. Prandelli ritroverebbe una panchina a lui molto cara. La Fiorentina a quel punto sarebbe consapevole di affidarsi a un allenatore esperto, che ha chiaro il concetto di identità e che proporrebbe un 4- 3- 3 ( o un 4- 2- 3- 1) forse più nelle corde di questa squadra.

0 0 vote Article Rating