Prandelli: “Gavetta in panchina? Basta un anno. Tutti possono fare tutto, mi ricordo nella mia Fiorentina a Jørgensen mancava solo il ruolo di portiere”

L’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato a La Gazzetta dello Sport, intervenendo sui giovani allenatori italiani attualmente al lavoro in Serie A. Tra di loro anche Raffaele Palladino, che ha sconfitto la Fiorentina di Italiano nell’ultimo turno di Serie A con il suo Monza. Il pensiero di Prandelli: “Sono stati bravi i dirigenti, hanno capito che era pronto. A volte i campionati giovanili sono più impegnativi. Ha preso in mano una squadra in una situazione mentale pessima, ha proposto nuove soluzioni e dato tranquillità. Molto maturo.

Ha subito messo in pratica le sue idee non banali. A chi dice che ha fatto poca gavetta rispondo che basta un anno. E si vede che Palladino studia da come cambia gioco in partita e ruoli ai giocatori. Tutti ne possono ricoprire più di uno: Jorgensen, nella mia Fiorentina, ha fatto tutto tranne il portiere”.