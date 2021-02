Prandelli: “I calciatori sanno che dovranno lottare per non retrocedere. Speriamo di fare tanti punti subito, ma penso che sarà una lotta fino alla fine del campionato”

E’ tornato a parlare anche dell’ultimo calciomercato il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli: “Era un mercato di scontenti dove ci sono stati molti scambi. Abbiamo cercato di prendere i calciatori che ci servivano, non abbiamo la panchina corta. Callejon? Con lui sono stato chiaro. E’ una persona perbene e capisce le difficoltà della squadra. Nonostante non giochi titolare per me è sempre un calciatore molto positivo. Italiano? Su Vincenzo ho solo belle parole. Quando sono arrivato a Verona era un ragazzino ma dopo qualche settimana gli ho dato una maglia da titolare. Si sta costruendo una carriera meritatissima. I complimenti che sta ricevendo sono meritati. Adesso dobbiamo fare punti, purtroppo negli ultimi anni la Fiorentina ha lottato per non retrocedere. Speriamo di fare tanti punti in poche partite, ma penso che fino alla fine del campionato sarà così. Tutti i miei calciatori si sono calati nella situazione, ovvero che dovremo lottare per non retrocedere”.

