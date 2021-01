Prandelli: “Il nostro un mercato intelligente. Abbiamo scelto ottimi giocatori e abbiamo fatto programmazione. Non sarò mai un problema per la Fiorentina e do la mia disponibilità assoluta”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha dichiarato: “Non dobbiamo dargli pressione, ma dobbiamo far trovare loro la condizione. Sono state operazioni intelligenti e sono contento, visto il mercato che abbiamo vissuto. Nella scelta abbiamo avuto programmazione. Si comincia a pensare anche al futuro. Vlahovic deve finalizzare azione della Fiorentina, gli faremo trovare la candelina per il suo compleanno. Eysseric? Quando sono arrivato ho trovato un giocatore triste, abbiamo cercato di recuperarlo e credo che ci siamo riusciti a farlo e potrà essere utile. Per quanto mi riguarda io non sarò mai un problema per la Fiorentina, io ho sempre dato e sempre darò la mia disponibilità per qualsiasi cosa”.

