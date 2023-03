Prandelli: “Italiano ha inquadrato meglio i suoi ragazzi. La verticalizzazione è la chiave, insieme alla scelta di una punta, come è stato fatto con Cabral”

L’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in un’intervista per tuttomercatoweb.com della squadra viola e del suo ex attaccante a Firenze Dusan Vlahovic: “Se la Fiorentina può svoltare e vincere un trofeo? Ce lo auguriamo. La Fiorentina ha attraversato un momento particolare, ma secondo me Italiano ha inquadrato meglio le caratteristiche dei suoi giocatori. I suoi sono attaccanti che hanno bisogno di spazio e profondità, nelle ultime partite ha tolto magari un paio di passaggi nella costruzione in favore della verticalizzazione.

La chiave di lettura è questa, e l’ho sempre detto: verticalizzare e scegliere una punta. L’ha fatto con Cabral, ora ha un’alternativa importante come Jovic. Più tieni il pallone e meno spazi hai, ma se hai attaccanti che ne hanno bisogno… Possono fare un finale di stagione importante, hanno idee, sono organizzati e sanno costruire”.

“Vlahovic? Mi dispiace molto leggere certi giudizi negativi. Sono sempre partito dal presupposto che quando hai un attaccante con tali qualità realizzative devi cercarlo molto. Se vediamo, prima che arrivi la palla a lui ci sono un sacco di passaggi… Ho sempre pensato che debba essere valorizzato, la fortuna sua potrà essere il rientro al 100% di Chiesa e di questo sono convintissimo. Mi spiace dirlo, ma i compagni dovrebbero servirlo di più e non solo in uscita per fargli fare il lavoro sporco”.