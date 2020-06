Prandelli: “La Fiorentina in queste partite deve giocare anche per l’allenatore. Io tifo Iachini, spero che venga riconfermato anche per la prossima stagione”

L’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli a TMW ha parlato del prossimo match dei viola che affronteranno la Lazio all’Olimpico di Roma: “La Lazio ha venti minuti di autonomia in più. La Fiorentina però in queste partite deve giocare anche per l’allenatore. Iachini traghettatore? Forse c’è stato qualche errore di comunicazione. Io tifo Iachini, spero che venga riconfermato anche per la prossima stagione”.

