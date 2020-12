Prandelli: “L’obiettivo sono i 40 punti: ci vuole una mentalità provinciale. Il calendario? Dire che è strano sarebbe un complimento”

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Torino contro la Juventus.

Queste le sue dichiarazioni: “Come si battono i bianconeri? Per battere le grandi squadre devi avere la concentrazione giusta e sfruttare le occasioni che ti concedono. A parole siamo tutti bravi, ma sul campo è un’altra cosa. Se partiamo con questa mentalità, potremo fare un’ottima gara. In questo momento dobbiamo pensare a come scendiamo in campo: nelle ultime partite si sono viste mentalità, determinazione e voglia di superare le difficoltà. I due pareggi sono stati frutto di un lavoro difficile contro due ottime squadre. L’aspetto mentale va di pari passo con le prestazione: siamo pronti. Avere uno zoccolo duro fa la differenza, non voglio vedere giocatori scontenti. Il mio obiettivo è quello di arrivare a 40 punti e ci vuole una mentalità da provinciale. Le ultime sei partite sono state molto ravvicinate: un calendario che dire strano è fargli un complimento. La squadra deve avere la convinzione di quello che deve fare”.