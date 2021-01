Prandelli: “Non possiamo pensare che un ragazzo di vent’anni faccia due gol a partita. Ci servono le reti dei centrocampisti”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, intervistato da Sky, ha spiegato così la sconfitta subita sul campo della Lazio: “Abbiamo preso due gol evitabili, ma non ci siamo abbassati. Andare a casa con un’ottima prestazione non ci basta. Quando ci sono pochi spazi diventano indispensabili gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni, non si può pensare che un ragazzo di vent’anni faccia due gol a partita. Abbiamo bisogno delle reti dei centrocampisti”.

