Prandelli non può far sconti. Il buon rapporto con Preziosi passa in secondo piano

La Nazione ricorda che Cesare Prandelli raccontò circa un mese fa, durante la sua conferenza stampa di presentazione, di essere stato chiamato a mezzanotte dal presidente genoano Enrico Preziosi: “Cesare, scusa l’ora, ma so che ti vuole la Fiorentina”. Stima e amicizia tra i due dopo la mezza stagione assieme, tuttavia domani ci sarà ben poco da festeggiare prima del match tra Fiorentina e Genoa, la quartultima e la penultima della classifica di Serie A, appunto.

Le due squadre in termini di stress e prospettive si giocheranno moltissimo. Lo stesso Prandelli non è certo sotto scacco, ma dopo due stop consecutivi in campionato è chiamato ha racimolare bottino pieno. Non ci sarà spazio dunque per il lato umano di Cesare. Non può far sconti a nessuno, Preziosi compreso, che ne ha sempre parlato un gran bene.