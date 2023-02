Prandelli: “Non torno indietro sulla mia decisione e ringrazio la Fiorentina che mi ha compreso. Potrei pensare di…”

L’ultima esperienza in panchina di Cesare Prandelli è stata quella con la Fiorentina. Pochi mesi al timone prima di fare un passo da parte e dire stop.

Il Prandelli in versione tecnico non lo vedremo più. A ribadirlo è stato proprio lui, l’uomo di Orzinuovi che poi ha deciso di trasferirsi a Firenze.

“La passione è sempre tanta, ma la panchina non mi manca – ha detto Prandelli a La Gazzetta dello Sport – E non tornerò indietro. Questa uscita dal calcio mi ha fatto benissimo: non ero depresso, ma mi sentivo ansioso e solo, anche a causa degli stadi chiusi per il Covid. Ringrazio la Fiorentina che mi comprese. Adesso ho ritrovato la gioia della normalità. Potrei pensare di tornare nel mondo del pallone soltanto in una veste diversa“.