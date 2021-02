Prandelli: “Per fare la difesa a 4 ci vogliono due mesi di preparazione. Dovremo adattarci all’assenza di Ribery”

Ai canali social della Fiorentina il tecnico viola Cesare Prandelli ha risposto alle domande dei tifosi: “Non abbiamo un altro calciatore come Ribery, dovremo adattarci. Difesa a 4? Abbiamo capito che c’erano dei problemi. Per farla ci vogliono due mesi di lavoro, non si può improvvisare. Quando si parla di sistema di gioco, ci si riferisce alla fase difensiva. Poi ci sono i meccanismi della fase offensiva, ma serve togliersi dalla testa che il modulo sia la panacea dei problemi. I corner? Non riusciamo ancora a sfruttarli al meglio”.

