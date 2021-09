Prandelli: “Ribery un grande regalo per la Salernitana. A Firenze l’ho messo verticale a Vlahovic e…”

L’ex tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, è tornato a parlare senza però soffermarsi troppo sulla scelta di lasciare la Viola nella passata stagione. Queste le sue parole, rilasciate a Il Mattino: “Ho riflettuto a lungo, non mi ci ritrovo in questo mondo quindi mi fermo, prendo pausa”.

Prandelli si sofferma poi sull’approdo di Ribery alla Salernitana: “E’ un atleta forte e carismatico, può fare bene in qualsiasi ruolo d’attacco e per me può fare anche il regista. E’ un leader, ha mentalità vincente, è una persona che riesce ad unire il gruppo. Alla Fiorentina lo usavo alto a sinistra, poi l’ho messo verticale a Vlahovic e Dusan ringrazia. Franck è un grande regalo per la Salernitana”.