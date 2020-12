Prandelli studia la Fiorentina anti-Genoa: due sorprese in vista?

Meno tre giorni alla partita della Fiorentina contro il Genoa, un appuntamento da non sbagliare onde evitare di complicare ulteriormente una classifica già deficitaria.

Sulle pagine de La Nazione, si parla della formazione con cui la Viola scenderà in campo lunedì contro il Grifone. Nell’undici titolare scelto da Prandelli, potrebbe esserci spazio per due sorprese dal 1‘: si tratta di Martinez Quarta in difesa e Duncan a centrocampo. Inoltre, potrebbe tornare titolare anche Bonaventura, subentrato a partita in corsa contro il Milan dopo aver alzato bandiera bianca durante il riscaldamento contro il Benevento.