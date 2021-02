Prandelli vara la Fiorentina anti-Udinese: due i dubbi di formazione

Meno due a Udinese-Fiorentina, trasferta di notevole importanza per la squadra di Prandelli in vista del finale di stagione. In questi giorni il tecnico di Orzinuovi ha provato la formazione che scenderà in campo alla Dacia Arena: solo due i dubbi di formazione.

In difesa, davanti a Dragowski, conferma per il positivo Quarta delle ultime uscite al fianco di Pezzella e Milenkovic. A centrocampo, senza l’infortunato Bonaventura, scelte obbligate: Pulgar in cabina di regia, ai suoi fianchi Amrabat e Castrovilli. Sulla destra è ballottaggio tra Venuti, in leggero vantaggio, e Malcuit, mentre a sinistra c’è l’inamovibile Biraghi. In attacco c’è Vlahovic assieme a uno tra Ribery ed Eysseric: se l’ex Bayern dovesse stare bene, giocherà lui contro l’Udinese.