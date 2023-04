Predisposte le perquisizioni delle sedi di Roma, Lazio e Salernitana. Lotito salvato… dalla sua carica di senatore

Non solo la Juventus: la procura di Tivoli ha aperto un’indagine riguardante tre società, ovvero Roma, Lazio e Salernitana. In ballo, esattamente come nel caso della società bianconera, ci sono plusvalenze fittizie. La procura ha predisposto anche le perquisizioni delle sedi dei tre club.

Come riporta Calciomercato.com, tuttavia, a salvarsi è il presidente biancoceleste (ed ex numero 1 della Salernitana) Claudio Lotito, che infatti non è stato perquisito in ossequio all’immunità parlamentare e tutelato dalla sua carica di senatore. Dunque, Lotito non ha subito il sequestro di cellulari, computer o altri apparecchi personali.