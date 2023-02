Premier League vs Serie A: il gap del mercato è spaventoso. Barak il colpo più caro della sessione italiana

La Premier League, stavolta, si è davvero superata. I club inglesi hanno speso sul mercato di gennaio circa 815 milioni di sterline, più di 900 milioni di euro. Questo solo per l’acquisto dei cartellini. Ligue 1, Bundesliga, Liga e Serie A, insieme, non arrivano ad un terzo di quella spesa: circa 300 milioni.

Un gap enorme che sottolinea ancora una volta la grave distanza fra il nostro campionato e quello inglese. Basti pensare ad un solo, semplice confronto. Dove in Inghilterra il Bournemouth in zona retrocessione ha speso 30 milioni per Traoré del Sassuolo, l’acquisto più oneroso del mercato italiano è stato il riscatto di Barak della Fiorentina per circa 6 milioni di euro.