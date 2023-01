Prende sempre più piede l’ipotesi dello scambio Gollini-Sirigu: la richiesta di Italiano di disporre di un secondo “vero”

Salgono sempre di più le probabilità di uno scambio tra Fiorentina e Napoli tra i portieri Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu. La Nazione di oggi sottolinea come, dopo la promozione definitiva di Terracciano a portiere titolare, il rapporto con i viola e l’ex Atalanta sia ormai al capolinea. Il tecnico Vincenzo Italiano avrebbe chiesto un secondo “vero” e non una doppia scommessa come quella composta da Cerofolini e dallo stesso Martinelli.

Gollini potrebbe essere girato direttamente al Napoli, con Sirigu che andrebbe in direzione opposta per provare ad avere più occasioni rispetto a quelle concesse fino ad ora nell’esperienza partenopea.