Presentata l’associazione Nicco Paro. Ad aprile un torneo internazionale U13 a Firenze, ci sarà anche la Fiorentina

Ieri sera presso i locali dell’US Affrico è stata presentata la nuova Associazione Nicco Paro, in ricordo di Niccolò Parigi, giovane calciatore della Sales prematuramente scomparso nel 2017 a causa di una malattia incurabile. Lo scorso anno è andata in scena la prima edizione della Nicco Paro Cup, un torneo dedicato alle squadre U13 e tra poche settimane andrà in scena per la seconda volta.

L’appuntamento è l’8, il 9 e il 10 di aprile presso il campo di San Marcellino a Firenze, dove scenderanno in campo le giovanili di Bologna, Empoli, Inter, Dinamo Zagabria, Red Bull Salisburgo e Fiorentina. Nomi di club importanti, anche europei, che renderanno il torneo internazionale a tutti gli effetti. La finale, il 10 aprile, coinciderà con il compleanno di Niccolò. Un bel modo per ricordare un ragazzo che ci ha lasciato troppo presto, con un occhio al campo, dove il talento non mancherà.