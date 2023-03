Pressing Tameze, la Fiorentina puntava ad un’operazione alla Sabiri. E in estate si bissa

Il pressing della Fiorentina su Adrien Tameze c’è stato nelle prime due settimane del mercato di gennaio. E questa operazione non aveva e non ha avuto un collegamento diretto con il blitz del Barcellona per Amrabat, avvenuto all’ultima ora dell’ultimo giorno degli affari d’inverno.

La Nazione questa mattina parla in modo approfondito di un’operazione di mercato che il club viola ha provato ad imbastire nell’ultima sessione e che riprenderà in mano nella prossima estate. Tameze, per il quotidiano di Firenze, è un elemento che la Fiorentina punterà a inserire nel proprio organico e per il quale, a gennaio, era probabilmente pronta a chiudere un’operazione come quella perfezionata con la Sampdoria per Sabiri.

C’è di più, di Tameze e della maglia viola si è riparlato in occasione della trasferta di Verona, alla fine di febbraio, e questo avrebbe di fatto aperto la porta su uno scenario che potrà prendere corpo la prossima estate.